Miejski program kastracji i sterylizacji w Częstochowie już ruszył. Rok temu program objął ponad 900 zwierząt

Program skierowany jest tylko i wyłącznie do osób mieszkających w Częstochowie. Aby z niego skorzystać opiekunki lub opiekunowie zwierzaków wypełniają i dostarczają zgłoszenie, a po jego pozytywnej weryfikacji otrzymują skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto dla danej dzielnicy. W terminie wyznaczonym przez lekarza weterynarii – który także każdorazowo kwalifikuje zwierzę do zabiegu – właściciel na własny koszt dostarcza swojego czworonoga do lecznicy.

Zgłoszenia należy kierować do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy; możemy je też wysłać pocztą lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Ich nabór będzie trwał do 30 września lub do wcześniejszego wykorzystania przeznaczonych na program środków. W przypadku psów – oprócz zgłoszenia – wymagana jest także kserokopia zaświadczenia o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Miasto pokrywa koszty wszystkich czynności związanych z wykonaniem zabiegu, nie ponosi natomiast innych kosztów związanych z leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w razie nieprzewidzianych okoliczności przed czy podczas zabiegu.