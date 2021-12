Mecz Raków - Górnik 1:2. Wielka niespodzianka w Częstochowie. Derby dla zabrzan ZDJĘCIA Jacek Sroka

W zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa niespodziewanie przegrał z Górnikiem Zabrze 1:2. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył Mateusz Wdowiak, który zdobył bramkę w drugim kolejnym derbowym spotkaniu częstochowian. Do remisu doprowadził Jesus Jimenez, który przełamał się i trafił do siatki po 2,5 miesiącach przerwy, a szalę zwycięstwa na korzyść gości przechylił w końcówce rezerwowy Mateusz Cholewiak. To była pierwsza porażka Rakowa na zmodernizowanym stadionie przy ul. Limanowskiego. Zobaczcie fotorelację z meczu Raków kontra Górnik.