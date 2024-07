Matura 2024 - WYNIKI. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie w woj. śląskim. W których powiatach wyniki są najwyższe?

Wyniki MATURY 2024

Wyczekiwanie na swoje rezultaty to dla wielu uczniów powód do stresu i strachu przed ewentualną porażką. Niektórzy obawiają się, że wyniki które osiągną nie wystarczą by dostać się do wymarzonych szkół. Wysokie rezultaty egzaminu to również coś, co przynosi renomę dla szkół z najlepszymi wynikami.