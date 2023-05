Matura 2023 z angielskiego. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Co będzie na egzaminie? [harmonogram i wymagania]

Matura 2023 będzie odbywać się w dniach od 4 do 23 maja 2023 roku. Uczniowie i absolwenci przystąpią w pierwszej kolejności do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Pierwszy z nich już za nami! Uczniowie musieli stawić czoła językowi polskiemu, który zdaniem większości, okazał się "łatwiejszy niż myśleli". A już w piątek maturzyści podejdą do egzaminu z języka angielskiego lub francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego albo włoskiego.

Jeśli jesteś w gronie osób, które nie chcą iść na studia, ale nadal nie jesteś gotow_, by podjąć pracę, to polecamy zwrócić uwagę na wszelkiego typu: szkolenia, kursy i staże. Pozwolą Ci one poszerzyć horyzonty, zbadać rynek i oczywiście nabyć nowe umiejętności, które w przyszłości wyróżnią Cię z listy kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko.