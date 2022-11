Maryla Rodowicz przyjeżdża do Częstochowy. Co gwiazda robi w wolnym czasie? Jak mieszka i pracuje?

Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Dom otacza zadbany ogród, a goście artystki mogą odpocząć na pięknym tarasie. Sam dom gwiazdy utrzymany jest w jasnych kolorach. Uwagę przykuwa duża kuchnia. Scenami ze swojego życia Maryla Rodowicz lubi dzielić się na swoich profilach w mediach społecznościowych. W ostatnich tygodniach artystka mniej czasu spędza w domowych pieleszach, bo wyruszyła w trasę koncetową. Wkrótce zawita m.in. do Częstochowy, Wrocławia, czy Krakowa.