Marek Papszun po meczu z Piastem: Trochę dopisało nam szczęście

- W tym zaległym meczu obie drużyny miały szansę, by podreperować swój dorobek punktowy. My walczyliśmy o zajęcie pozycji lidera. Piast, by uciec ze strefy blisko spadkowej. I było widać determinację, zaangażowanie u jego zawodników. Tradycyjnie dla nas to był ciężki mecz, bo z Piastem zawsze są trudne spotkania - zaznaczył szkoleniowiec.

- Pierwsza odsłona była dla nas, druga – zdecydowanie dla Piasta. Kiedy wydawało się, że zakończy się polubownie, dopisało nam trochę szczęście. Generalnie to był przeciętny mecz w naszym wykonaniu. Długimi momentami go nie kontrolowaliśmy tak, jak byśmy chcieli. Na zbyt dużo pozwalaliśmy Piastowi, szczególnie w drugiej połowie - ocenił Papszun.

- Swój cel zrealizowaliśmy, natomiast musimy się poprawić, bo w następnym spotkaniu możemy tego szczęścia już nie mieć - dodał trener Rakowa.