Marcin Najman odkrył strategię Michniewicza dla biało-czerwonych - "Francja jest zupełnie zielona"

Były bokser z Częstochowy skomentował na gorąco wynik meczu biało-czerwonych. Zamierzenie czy nie, wbił mu mocną szpilę selekcjonerowi Polaków.

- Przecież to był mecz ewidentnie zagrany tak, żeby Francuzi w ogóle nie mogli nas rozczytać. Przecież my prawie piłki nie mieliśmy, no to z czego oni nas rozczytają. Nie wiedzą, jak się dzisiaj prezentujemy. Świetna myśl taktyczna naszego selekcjonera. Byliśmy na łączach ze stadionem obok. Wszystko było pod kontrolą. cokolwiek by się działo, to jak trzeba by było strzelić, to byśmy strzelili. Jedną "żółtą" mogliśmy złapać, no to złapaliśmy. Wszystko pod pełną kontrolą. Zrozumcie. tu nie chodzi o jeden mecz. Tu chodzi o zwycięstwo w turnieju - mówił z przekonaniem Najman.

Według komentatora Francja jest zupełnie zielona. - świetnie to rozegrał Czesław Michniewicz. Awans, a przed następnym rywalem możemy każdą taktykę obrać, bo nie wiedzą, jak gramy - skwitował były bokser.