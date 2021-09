Mandat albo praca w służbach ratowniczych. Częstochowska policja dawała wybór piratom

Od stycznia mundurowi w białych czapkach ujawnili prawie 25 tysięcy wykroczeń, w tym 15 tysięcy dotyczyło przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. Aż 318 kierowców straciło swoje uprawnienia do kierowania za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu na drodze krajowej numer 91 częstochowska drogówka przeprowadziła dzisiaj działania „Na ratunek życiu”. Prowadzona cyklicznie od kilku lat akcja cieszy kierujących, którzy zamiast mandatu za przekroczenie prędkości mogą wykonać zadanie.

- Jednak przesłanie, jakie podczas tych działań kierujemy do uczestników ruchu drogowego, jest jedno – prędkość zabija, a życie ma się jedno. Zadanie polegające na wcieleniu się w rolę policjanta, strażaka, ratownika medycznego czy pracownika zakładu pogrzebowego, czyli służb pracujących na co dzień przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych, ma uświadomić biorącym udział, że wypadek śmiertelny to nie tylko tragedia dla rodzin i bliskich ofiar, ale również dla sprawcy tego tragicznego zdarzenia - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.