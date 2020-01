Mafia paliwowa. "Zarobili" 160 milionów złotych

Przestępstwo polegało na fałszywej księgowości. Notowano wirtualną działalność. Spółka wystawiająca faktury VAT na rzecz firmy Gracjana B. nie prowadziła żadnej faktycznej działalności. Wystawiała fikcyjne faktury VAT.Takich faktur było 817. W fakturach i korektach do nich, dokumentowano rzekomą sprzedaż towarów o wartości brutto ponad 100 milionów złotych. Dokumenty te posłużyły do uszczuplenia podatku VAT w wysokości ponad 19 milionów złotych.

Jak poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi B. oraz sześciu innym osobom. Postępowanie dotyczyło wyłudzenia ponad 160 milionów złotych podczas obrotu paliwami płynnymi. W toku postępowania prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza, której członkiem był także Gracjan B. wystawiła łącznie 4929 stwierdzających nieprawdę faktur VAT dokumentujących łączną wartość brutto zafakturowanych transakcji na ponad 856 milionów złotych.

Gracjana B. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji oraz przestępstwa skarbowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany.

Kolejni oskarżeni to Arkadiusz S., Przemysław C., Paweł S. oraz Krzysztof S. Zarzucane im czyny, związane są z prowadzoną przez Arkadiusza S i Przemysława C. dystrybucją paliw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator ustalił, że paliwo było faktycznie nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, dlatego sprawcy mogli oferować, swoim największym nabywcom, znaczące upusty cenowe.Kupujący paliwo nie mogli posługiwać się w swojej księgowości fakturami VAT, w których byłaby zapisana cena zakupu towaru, niższa od cen rynkowych, ponieważ takie transakcje mogłyby zostać zakwestionowane przez organy skarbowe. Dlatego sprzedający paliwo stworzyli mechanizm, w wyniku którego faktury wystawiane na rzecz firm przez spółkę sprzedającą paliwa poświadczały sprzedaż paliwa po cenie rynkowej, a więc po cenie wyższej niż faktyczna cena sprzedaży. W rzeczywistości cena paliwa była niższa niż widniejąca na fakturze VAT od 6 do 10 groszy na litrze. Nadwyżka była następnie wypłacana w gotówce z rachunków bankowych spółki sprzedawcy i zwracana bez pokwitowania czy też jakiejkolwiek dokumentacji przedstawicielom podmiotów, które nabywały towar przy zastosowaniu tego mechanizmu.