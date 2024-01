Maciej Musiał bez koszulki. Popularny aktor pracuje nad swoimi mięśniami

Maciej Musiał to aktor młodego pokolenia znany z seriali, ról dubbingowych i programów telewizyjnych, pochodzi z rodziny aktorów. Dorastanie w domu przesiąkniętym teatrem przyczyniło się do tego, że młody Maciej Musiał wcześnie zaczął odnosić sukcesy aktorskie. Kiedy Maciej miał pięć lat, tata zabrał go ze sobą na casting do reklamy soków Cappy. Maluch tak się spodobał, że wystąpił w niej razem z ojcem. Zachęceni tym sukcesem rodzice zaczęli zabierać syna na kolejne przesłuchania. W efekcie chłopiec zaczął z powodzeniem grać w kolejnych serialach telewizyjnych. Pierwszy casting wygrał w wieku 6-7 lat. Popularność przyniosła mu rola Tomka Boskiego w serialu TVP "Rodzinka.pl".