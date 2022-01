Luksusowa posiadłość w Częstochowie - to najdroższy dom do kupienia w mieście! Nowoczesne wnętrza... i sala kinowa

To najdroższa oferta z naszego miasta w serwisie otodom.pl. Budynek jest nowy, właśnie trwa jego wykańczanie. Jego powierzchnia użytkowa to 320 m2, natomiast całkowita 370 m2. Położony jest na pięknej działce o 1 600 m2. Znajduje się na terenie dzielnicy Grabówka, przy ul. Kaspra del Buffalo.

Ten dom robi wrażenie!

Na sprzedaż jest ekskluzywny i przestronny dom jednorodzinny położony Częstochowie. Jest on w trakcie realizacji, usadowiony na ogrodzonej działce o numerze ewidencyjnym 653/79. Jest to propozycja dla osób które pragną mieć swój własny dom do którego „wstawiają walizki” dodadzą parę detali i mieszkają bez biegania po urzędach czy też pilnowania ekip budowlanych.

W skład nieruchomości wchodzą: Duży salon połączony z kuchnią i jadalnią z którego jest wyjście na przestronny taras, spiżarnia, sypialnia główna z garderobą oraz łazienką, 2 pokoje dziecięce, łazienka przy pokojach dzieci, sala kinowa, toaleta przy wejściu, wiatrołap z garderobą, kotłownia oraz dwustanowiskowy garaż.

Obecnie trwają prace wykończeniowe. W całym budynku wyłączając łazienki została już położona podłoga z drewna egzotycznego która została specjalnie sprowadzona by była dostosowana do ogrzewania podłogowego. Materiały które zostaną użyte do wykończenia domu będą najwyższej jakości, sprowadzane na zamówienie inwestora z zagranicy. Przewidywany termin oddania nieruchomości to wrzesień 2021r.