Ludzie związani z Częstochową - są znani w Polsce i nie tylko. To sportowcy, muzycy, artyści, dziennikarze i supermodelka

Znani ludzie z Częstochowy: Anja Rubik, Muniek Staszczyk i Kuba Błaszczykowski

Prezentujemy Wam galerię znanych osób związanych z Częstochową. To ludzie, którzy osiągnęli wielkie sukcesy i chętnie wracają do rodzinnego miasta lub do dzisiaj w nim żyją.

Jak dokonaliśmy wyboru? Niektóre z osób znajdujących się w galerii urodziły się w Częstochowie, inne w niej dorastały lub osiadły w naszym mieście w związku z pracą zawodową.

Zapraszamy Was do dyskusji kogo jeszcze należy umieścić w naszej galerii.