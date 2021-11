Liberty Częstochowa wznawia produkcję prefabrykatów, którą przerwano w połowie 2020 roku

Częstochowska huta, przejęta przez Liberty Steel Group w maju 2021 roku, produkuje GREENSTEEL - stal z pieca elektrycznego, wytwarzaną z poszanowaniem środowiska naturalnego. Następnie powstają z niej blachy grube. Część blach wykorzystywana jest już na miejscu do produkcji prefabrykatów dla przemysłu maszynowego, energetycznego i budowlanego, w tym elementów maszyn, wież wiatrowych i zbiorników ciśnieniowych.

Do 2020 r. w Częstochowie produkowano około 2 500 ton prefabrykatów miesięcznie. Kiedy linia została zawieszona z powodu wcześniejszych problemów finansowych, 72-osobowa załoga Oddziału Prefabrykacji pracowała w innych częściach huty. W listopadzie wznowiono produkcję. Liberty Częstochowa posiada wszystkie certyfikaty niezbędne do wytwarzania prefabrykatów, a pierwsze zamówienie do jednego ze stałych klientów jest realizowane.

- Realizacja pierwszych zamówień pozwoli nam zweryfikować nasze możliwości i sprawność urządzeń po długiej przerwie - mówi Jarosław Huptyś, dyrektor Zakładu Konstrukcji Stalowych i Prefabrykacji Liberty Częstochowa.