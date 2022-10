Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 0:3. Kanonada lidera. Jubileuszowy mecz i gol ZDJĘCIA

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 0:3. Kanonada lidera. Jubileuszowy mecz i gol

Raków w swoim 250 meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej rozgromił Lechię i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Swój 150 mecz w barwach częstochowian golem uczcił Patryk Kun, a trafienie Mateusza Wdowiaka była 300 bramką drużyny spod Jasnej Góry w gronie najlepszych.

- Chciałbym, żebyśmy zagrali na podobnym poziomie piłkarskim co ostatnio, ale dołożyli do tego skuteczność i wtedy będziemy wszyscy zadowoleni - mówił przed meczem w Gdańsku trener Marek Papszun. Po spotkaniu z Lechią ani szkoleniowiec wicemistrzów Polski, ani ich kibice nie mieli powodu do narzekań, bo do dobrej gry dołożyli skuteczność, choć zagrali bez swojego najlepszego gracza Iviego Lopeza, który leczy kontuzję.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z MECZU LECHIA - RAKÓW