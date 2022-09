Kup dom w woj. śląskim od komornika! Trwają licytacje - ceny BARDZO atrakcyjne! Już od... 8 tys. złotych - październik 2022 red.

Kup dom w woj. śląskim od komornika! Jeżeli zastanawiasz się nad budową domu, a może szukasz nieruchomości na rynku wtórnym - to warto również zapoznać się z aktualnymi ofertami licytacji komorniczych nieruchomości w regionie. Co miesiąc w województwie pod młotek trafia kilkadziesiąt budynków - ich ceny zawsze na początku licytacji są zawsze poniżej cen rynkowych! W galerii zobaczysz najnowsze oferty - są tu domy niemal z każdego regionu w woj. śląskim. Kto wie, może któryś budynek przypadnie ci do gustu!