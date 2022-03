KULTOWE miejsca w Częstochowie - dla dzisiejszych 30-latków. Zgadzacie się? Zobaczcie to!

Częstochowa u schyłku lat. 80. i na początku 90. dynamicznie się zmieniała. Z jednej strony nadal chodziło się do PRL-owskich domów towarowych jak Merkury, Megasam, czy Centrum, a z drugiej zaczęły się pojawiaj pierwsze supermarkety, a kino zmieniło się w wielki multipleks. Czy te zmiany wyszły miastu na lepsze? Pewnie w wielu sferach tak, jednak jak to zwykle bywa mamy sentyment do lat naszego dzieciństwa, a to na przełomie przemian ustrojowych było naprawdę ciekawe.

