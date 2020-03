Ksiądz z archidiecezji częstochowskiej zatrzymany przez prokuraturę. Został zawieszony w obowiązkach

Sprawę opisała Gazeta Wyborcza. Jak podaje, „ksiądz Tomasz Ś. od 2018 r. był proboszczem jednej z parafii w powiecie radomszczańskim w woj. łódzkim. To teren, który obejmuje archidiecezja częstochowska. Wcześniej posługiwał w Praszce – niegdyś w woj. częstochowskim, dziś opolskim. Był też katechetą w tamtejszym gimnazjum".

Ksiądz Tomasz S., który został zatrzymany na polecenie prokuratury, był proboszczem w parafii Jedlno, w powiecie radomszczańskim. Wierni tej parafii utworzyli na Facebooku grupę „Wspieramy księdza Tomasz. Parafia Jedlno".

Jak piszą twórcy: „Grupa została stworzona w celu wsparcia naszego zasłużonego Proboszcza Tomasza oraz walki z hejtem i fake newsami".

Na razie nie wiadomo, czego dokładnie dotyczą zarzuty wobec księdza. Wiadomo natomiast, że do czasu wyjaśnienia sprawy został odwołany ze stanowiska proboszcza.

Pełne oświadczenie ks. ks. Mariusza Bakalarza, rzecznika prasowego archidiecezji częstochowskiej:

„W dniu 18 marca br. Kuria Metropolitalna w Częstochowie otrzymała informację o zatrzymaniu ks. Tomasza Ś.

Archidiecezja Częstochowska, do czasu wyjaśnienia stawianych duchownemu zarzutów i dla dobra śledztwa, powstrzymuje się od wszelkich komentarzy na ten temat.

Duchowny został natychmiast zawieszony w pełnieniu obowiązków duszpasterskich i zwolniony z urzędu proboszcza, pozostając do dyspozycji Policji i Prokuratury, a administrację parafią i troskę o nią przejął dziekan miejscowego dekanatu.

Współpracujemy z organami śledczymi w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności, oczekując na wyniki ich działań, które będą podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych konsekwencji kanonicznych".