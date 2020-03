Ksiądz z Archidiecezji Częstochowskiej zatrzymany. Powodem nie są sprawy obyczajowe, a posiadanie narkotyków

O zatrzymaniu księdza Tomasza Ś. poinformowała w ubiegłym tygodniu Gazeta Wyborcza, która informowała, że ksiądz Tomasz od 2018 r. był proboszczem jednej z parafii w powiecie radomszczańskim w woj. łódzkim. To teren, który obejmuje archidiecezja częstochowska.

Początkowo nie było wiadomo, co było przyczyną zatrzymania. Spekulowano, że mogły być to sprawy obyczajowe, ale okazało się to nieprawdą. Ksiądz został bowiem zatrzymany za posiadania narkotyków.

- Ksiądz usłyszał zarzut posiadania substancji psychoaktywnych. Podejrzany zamówił takie substancje za granicą, a paczka została przez nas przejęta. Także w miejscu zamieszkania znaleźliśmy substancje psychoaktywne - mówi prokurator Witold Błaszczyk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Prokurator Witold Błaszczyk nie chce ujawniać, czy w tej sprawie zatrzymane zostały inne osoby. Ksiądz nie został tymczasowo aresztowany.

Oświadczenie w sprawie wydał ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej: