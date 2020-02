Ksiądz współżył z 14-latką? Duchowny ma nową linię obrony: "Wszystko odbyło się za zgodą dziewczyny"

Akt oskarżenia wobec księdza, który pracował na jednej z parafii w gminie Koniecpol wpłynęło już do Sądu Rejonowego w Myszkowie w październiku 2019 roku. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez księdza z gminy Koniecpol złożyła kuria diecezjalna.

Prokuratura ze względu na charakter sprawy nie zdradzała jej szczegółów. Jeszcze w sierpniu 2019 roku ksiądz formalnie nie miał postawionych zarzutów, a śledztwo dotyczyło art. 220 par. 1 KK, który brzmi:

„§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Śledztwo zakończyło się postawieniem duchownemu dwóch zarzutów obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. Jak udało się nam ustalić w obu przypadkach pokrzywdzona została ta sama nastolatka. Do kontaktów miało dojść w latach 2013-2014 roku, kiedy ksiądz był wikarym w jednej z parafii na terenie gminy Koniecpol. Śledczy dotarli już do dorosłej dzisiaj kobiety, która została przesłuchana w obecności biegłych.