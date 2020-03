Krzysztof Matyjaszczyk: W obecnej sytuacji organizacja wyborów prezydenckich to szaleństwo i niepotrzebne narażanie ludzkiego życia

- Nie ukrywam jednak, że moim zdaniem organizacja wyborów w obecnej sytuacji to szaleństwo i niepotrzebne narażanie życia i zdrowia ludzkiego - dodaje prezydent Częstochowy. - Nie wyobrażam sobie głosowania w sposób korespondencyjny. Przecież wystarczy, że listonosz, który będzie dostarczał listy będzie zakażony albo odwiedzi jedną z chorych osób. Ktoś, kto podejmie decyzje o organizowaniu wyborów, będzie odpowiedzialny za zdrowie wyborców.

- Zbieramy dane dotyczące tego, jak miałyby wyglądać takie wybory. Dlatego wysłaliśmy pisma m.in. do Sanepidu i Państwowej Komisji Wyborczej, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, jak przeprowadzić je w bezpieczny sposób - mówi Krzysztof Matyjaszczyk.

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nie ma przeciwwskazań, aby wybory prezydenckie odbyły się 10 maja 2020 roku. Służyć mają temu zmiany w kodeksie wyborczym wprowadzone do tzw. tarczy antykryzysowej. Natomiast Andrzej Duda, prezydent RP, podczas rozmowy w TVP Info przyznał, że termin wyborów może być zagrożony.

Organizacja wyborów to również inne problemy.

- Nie wiem, jak zorganizować w bezpieczny sposób szkolenie dla członków komisji, skoro w Częstochowie jest ponad 100 obwodów, a w każdym musi być przynajmniej 5 osób. Poza tym pozostają kwestie lokalowe. Niektóre z lokali musieliśmy wynajmować. Tak było np. z powodu remontu żłobka. Wynajęliśmy lokal od AZS-u, a teraz jego działalność jest zawieszona. Większość obwodów znajduje się w szkołach i trzeba byłoby przekonać dyrektorów szkół, żeby udostępnili szkoły, kiedy każemy im zawiesić zajęcia - dodaje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak udało się nam dowiedzieć, komitety, które zgłaszają kandydatów do obwodowych komisji wyborczych już otrzymują zapytania od osób, które zgłosiły swoje kandydatury, czy istnieje możliwość rezygnacji. Dotyczy to głównie seniorów, którzy licznie zasiadali w komisjach wyborczych. Wielu z nich robiło to od lat i mieli duże doświadczenie w przeprowadzaniu wyborów.