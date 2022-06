Koziegłowy. Wypadek dwóch ciężarówek na DK 91. Droga w kierunku Częstochowy zablokowana

Jak informuje OSP Koziegłowy, do zdarzenia doszło dziś 9 czerwca ok godz. 14.00. Poszkodowany został kierowca ciężarówki, który najechał na tył pojazdu jadącego przed nim. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca ten został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i odwieziony do szpitala. Na miejscu wypadku policja zorganizowała objazdy przez miejscowość Rzeniszów.