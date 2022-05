Koziegłowy będą miały obwodnicę. Minister Andrzej Adamczyk i marszałek Jakub Chełstowski podpisali umowę na finansowanie inwestycji

W sobotę (7 maja) w Koziegłowach podpisano umowę na budowę obwodnicy miasta. Zadanie w połowie będzie współfinansowane ze środków centralnych, a w połowie z pieniędzy z budżetu Województwa Śląskiej. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury podkreślał, jak ważna jest współpraca pomiędzy samorządem a rządem w sprawie nowych inwestycji drogowych.

- Naszym celem są bezpieczne i komfortowe drogi. Zmieniamy tą rzeczywistość w całej Polsce, zmieniamy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Użytkownicy dróg nie muszą wiedzieć, kto zarządza drogami, ale powinny być one bezpieczne. Samorządy województw nie są w stanie same udźwignąć ciężaru finansowania budowy obwodnic, dlatego rząd chce im w tym pomóc. Oczywiście dotyczy to samorządów, które o o to wystąpią tak, jak to jest w województwie śląskim. Dzięki temu mieszkańcy Koziegłów i regionu odetchną – mówił minister Adamczyk, dodając, że tam, gdzie samorządy z rządem nie współpracują, marszałkowie będą się musieli spotkać ze swoimi mieszkańcami i rozmawiać o nierozwiązanych problemach.