"Kotomat" stanął przy Urzędzie Miasta w Częstochowie. Można w łatwy sposób pomóc potrzebującym kotom

Do kontenera – nazwanego ,,kotomatem” – można wrzucać karmę dla wolno żyjących kotów, zarówno suchą (chrupki), jak i mokrą (w puszkach czy saszetkach). Obok umieszczono tablicę z informacją o tym, jakiego rodzaju karmę można do pojemnika wrzucać.

Co ważne – musi być to karma w oryginalnych, sklepowych opakowaniach, na których jest m.in. data ważności takiego pożywienia. Chodzi przecież o to, aby czworonogi żyjące swobodnie w mieście otrzymały pokarm zdrowy, bezpieczny, wartościowy. Do ,,kotomatu” nie wolno wrzucać np. resztek jedzenia z naszych stołów czy karmy w foliowych woreczkach nieoznaczonych żadnymi danymi producenta.

Taki ,,bank żywności” dla czworonogów to nowość w polskich miastach – Częstochowa jest jednym z pierwszych, w których stanął tego rodzaju pojemnik. Podobny pomysł wcielono w życie w Szprotawie w województwie lubuskim.

W Częstochowie zakupem ,,kotomatu” zajął się miejski Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zbierana karma trafi do społecznych opiekunek i opiekunów kotów na częstochowskich osiedlach – tych, którzy zajmują się wolnożyjącymi zwierzętami na co dzień, inwestując w to swój czas, wysiłek i… nieraz sporą część zawartości portfela.