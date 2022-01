Koronawirus w Śląskiem: Mamy 7895 nowych zakażeń. Najwięcej w całej Polsce!

30 stycznia w całej Polsce zanotowano 48 251 przypadków Covid-19. W województwie śląskim to 7 895 przypadków. To wzrost o 43% w porównaniu do poprzedniej niedzieli 23.01.2022 (5 526 nowych zachorowań). W regionie wykonano 20 532 testów. Na kwarantannie przebywa 126 826 osób. KLIKNIJ W KOLEJNE SLAJDY i sprawdź, jak wygląda sytuacja w twoim powiecie

