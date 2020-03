Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce do piątku, 20 marca będzie zamknięty. W środę, 18 marca, na oddziale był jeden z mężczyzn, u którego potwierdzono zakażenia koronawirusem.

- Pacjent miał ciężkie zapalenie płuc. Wywiad w jego przypadku był negatywny, ale po wykonaniu testów okazało się, że jest zarażony koronawirusem - mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor częstochowskiego szpitala.

W związku z tym szpital zastosował wszystkie przewidziane procedury. Oddział został zamknięty. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Personel szpitala został poddany kwarantannie.

- Część z pracowników udała się na kwarantannę do domu, a część do budynku szpitalnego na Kucelinie, gdzie wcześniej mieścił się szpital. Wszyscy zostaną przebadani w siódmej dobie tak, jak to jest zalecane - dodaje dyrektor Bajkowski.

Zamknięcie SOR na Parkitce oznacza, że w tym momencie działa tylko jeden oddział ratunkowy w mieście - w miejskim szpitalu na Zawodziu, ale dzieci na razie są kierowane do szpitala w Sosnowcu.