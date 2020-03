Koronawirus w Częstochowie: Prezydent miasta apeluje o przestrzeganie zasad i zapowiada kroki, które podejmie miasto

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi przedstawił wszystkie działania, które zostaną podjęte przez Urząd Miasta z powodu tego zagrożenia. Jak podkreślał prezydent najważniejsze decyzje należą do strony rządowej, a on może je wykonać i zaapelować do mieszkańców, aby unikali skupisk ludzkich.

Prezydent Częstochowy zachęcał wszystkich mieszkańców do tego, aby w miarę możliwości załatwiali wszystkie sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną, aby nie odwiedzali Urzędu Miasta. Dodatkowo zostanie wydzielona specjalna strefa obsługi interesanta. Urzędnicy będą odgrodzeni od petentów specjalnymi szybami, które zostaną zamontowane.

W Częstochowie zgodnie z decyzją rządu zamknięte są wszystkie przedszkola, żłobki i szkoły, a także uczelnie wyższe. Zawieszono działalność instytucji kulturalnych. Nie ma koncertów i spektakli. Ponadto miasto podjęło decyzję o zamknięciu Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. - Jego pracownicy będą udzielać wszystkich informacji telefonicznie - mówi prezydent Matyjaszczyk.