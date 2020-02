Koronawirus w Częstochowie? Pacjent z Indii jest izolowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Szpital czeka na wyniki badań

Koronawirus w Częstochowie? W szpitalu jest pacjent w izolatce

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie trafił 65-letni Hindus, który ma zapalenie płuc. Mężczyzna kaszlał, a ponieważ jest obcokrajowcem, otrzymał maseczkę i trafił do izolatki.

- Potwierdzam, że w szpitalu przebywa pacjent z Indii. Jest izolowany, czekamy na wyniki badań - mówi Edyta Kapelka, rzeczniczka prasowa częstochowskiego Sanepidu.

Jak udało się nam dowiedzieć, ryzyko zarażenia koronawirusem u pacjenta jest niewielkie. Mało prawdopodobne, żeby zaraził się on nim podczas podróży. Mężczyzna jest mieszkańcem New Delhi, skąd przyleciał do Polski z międzylądowaniem we Frankfurcie.

Według szacunków z 18 lutego, w Chinach na koronawirusa zachorowało ponad 58 tysięcy osób. Zmarło blisko 1700. Dotychczas odnotowano ponad 73 tysiące potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. Zmarło 1873 osób. Wirus z Azji dotarł do Europy, Ameryki Północnej, Australii i Afryki. W Polsce nie stwierdzono zachorowania.