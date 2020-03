Koronawirus w Częstochowie: Pacjent uciekł z oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jest poszukiwany

Koronawirus w Częstochowie: Pacjent uciekł ze szpitala

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie diagnozowane są obecnie trzy osoby, u których podejrzewany jest koronawirus. Jedna z osób znajduje się w izolatce. Szpital ma już wyniki badań trzech osób, u których wykluczono koronawirusa.

- Jeden z pacjentów, który trafił na izbę przyjęć oddziału zakaźnego, uciekł, kiedy przygotowaliśmy dokumentację. Poinformowaliśmy o tym fakcie Sanepid - mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Częstochowska policja nie odnotowała jeszcze takiego zdarzenia, co oznacza, że Sanepid nie poprosił ją o pomoc w znalezieniu mężczyzny.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie ma do dyspozycji w sumie 46 miejsc w oddziałach zakaźnych na Kucelinie i Tysiącleciu. Ponadto dla potrzeb chorych dzieci przystosowany ma zostać oddział gruźliczy, na którym powstanie 15 miejsc. Chorzy z tego oddziału zostali przeniesieni do innych szpitali lub wypuszczeni do domów.