Koronawirus w Częstochowie: Aleje NMP nigdy nie były tak puste w poniedziałek. Wyszli tylko Ci, którzy musieli

W niedzielę, 15 marca, opustoszały częstochowskie ulice. Rano trudno było kogokolwiek spotkać. Dopiero po południu na spacer zdecydowały się niektóre rodziny.

W poniedziałek, 16 marca, miasto nieco ożyło. W alei NMP jest znacznie więcej mieszkańców, wśród nich są jednak tylko te osoby, które musiały to uczynić z różnych przyczyn - wybrać się do sklepu, odwiedzić aptekę, a przede wszystkim iść do pracy. W alei NMP zamknięto zdecydowaną większość sklepów. Czynne są sklepy spożywcze i apteki, ale odwiedzić można m.in. sklep ze sprzętem komputerowym i grami.

Otwarte są również niektóre lombardy, można również kupić pączki w jednej z pączkarni, w której sprzedaż prowadzona jest z okienka. Ludzie przyzwyczajają się do zaistniałej sytuacji. Wielu z częstochowian przed wejściem do sklepu czy jakiejś placówki najpierw sprawdza, jakie obowiązują w niej zasady. Większość z nich sprowadza się do ograniczenia liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w pomieszczeniu. Takie ograniczenia wprowadzono już w piekarniach, sklepach osiedlowych, niektórych marketach, a nawet w bankach.