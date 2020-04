Koronawirus w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Zakażony jest student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, który przyjechał z Warszawy

Koronawirus w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Zakażenie stwierdzono u jednego ze studentów, którzy przyjechał do Częstochowy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie stwierdzono wiele przypadków zakażenia koronawirusa. Dlatego podjęto decyzję o przewiezieniu zdrowych wówczas studentów do innych szkół pożarniczych w Polsce. 37 z nich trafiło do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Ponieważ jeden ze studentów czuł się źle, miał gorączkę, w ubiegłym tygodniu wykonano u niego test na obecność koronawirusa, który wykazał, że mężczyzna jest zakażony.

- Przebadani zostali pozostali 36 studenci. Wszyscy mieli wyniku ujemne. Wszyscy studenci przywiezieni ze stolicy przebywają w dwóch osobnych budynkach, są odizolowani od personelu i słuchaczy naszej szkoły - mówi bryg. mgr inż. Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

- Zdrowe 36 osób przebywa w dwuosobowych pokojach, są poddani kwarantannie, która potrwa minimum dwa tygodnie. Natomiast chory mężczyzna przebywa w osobnym pokoju - dodaje Dariusz Andryszkiewicz.