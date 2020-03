Koronawirus w Biedronce i Lidlu. Kasjerki boją się wirusa i pracują w rękawiczkach, a w sklepach tłumy

Śląskie. Jeśli możesz - pracuj zdalnie, z domu - radzą lekarze i ministrowie. Łatwo powiedzieć. Są zawody, które nie mogą pracować z domu. Przykładem - kasjerki i kasjerzy. Oni nie skasują cię z domu. Kasjerzy boją się koronawirusa jeszcze bardziej niż zwykli ludzie, bo na co dzień mają bliski kontakt z klientami i banknotami.

Sieci sklepów z zapałem donoszą, że jeszcze bardziej niż zwykle dbają o czystość koszyków, półek i kas. A jak dbają o swoich pracowników? Tu już jest gorzej z informacjami. Kasjerzy pracują w rękawiczkach Sami kasjerzy donoszą, że niektóre sieci handlowe nakazały pracę na kasie w rękawiczkach. Kasjerka Weronika pisze: Nam powiedzieli że możemy sobie wziąć foliowe rękawiczki... Pytanie tylko, jak ja mam nabijać np. bułki na kasie dotykowej w FOLIOWYCH rękawiczkach?

Natalia na Facebooku: "Proszę o położenie gotówki na ladzie, ale zalecam płatność kartą. Ale jeśli przychodzą osoby chore, które kaszlą wprost na mnie czy na moją załogę, to krew człowieka zalewa".

Kasjerka Agata: To jest chore, że wszystko pozamykane, ale tam gdzie są tłumy, żywność, pieniądze idą z rąk do rąk niech zostanie otwarte... My przecież nie mamy rodzin w domu, więc wcale byśmy tego wirusa nie przenieśli dalej...

Agata: Nawet te maseczki nic nie pomogą czy rękawiczki. Przez maseczki tylko przy twarzy będziemy się pocić, co jest dobrym miejscem dla bakterii, a rękawiczki co nam dadzą, jeśli odruchowo i tak podrapiemy się przy nosie czy ustach.... A klient i tak czy siak na nas kichnie... I skąd mamy wiedzieć, czy ta osoba nie jest już zarażona, czy nie wróciła z Włoch itd." Łukasz: Nam dziś dali rękawiczki gumowe, takie niebieskie, jak do sprzątania ubikacji. Myślałem, że się spalę ze wstydu.

Kasjerka Kinga: Praca kasjera zawsze polegała na obsługiwaniu miliona ludzi i w którymś ze sklepów miałam w czynnikach szkodliwych w skierowaniu do medycyny pracy właśnie zagrożenia mikrobiologiczne związane z braniem pieniędzy do ręki. To pomyśl jak bardzo się powinni oburzać farmaceuci, którzy kasują milion ludzi, jak my i bez względu na sezony grypowe, czy jakiekolwiek inne, w większości są to klienci chorzy. Na świerzba na przykład. A jakoś nikt nie piszczy, że wszystkie apteki trzeba zamknąć, bo biedni farmaceuci się zarażą, a ludzie w kolejce też mogą.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, żeby nie robić szturmu na sklepy spożywcze, bo nie będą one zamykane.

Odezwa do kasjerki Beaty, blogerki, która prowadzi bloga "Jestem kasjerem" do klientów:

Drogi Kliencie,

Masz wypełniony po brzegi koszyk z produktami antybakteryjnymi. W Twych oczach widać lekki niepokój, który lada dzień przerodzić się może w panikę. Psychoza tłumu, zmusza Cię do robienia zapasów - chemia, żywność, produkty toaletowe. Żel antybakteryjny, produktem pierwszej potrzeby i nierozłączny przyjaciel człowieka.

W poszukiwaniu drogocennych produktów dezynfekujących, KICHASZ. Obie ręce masz zajęte - w jednej koszyk, w drugiej torebka. Nie zdążysz zasłonić buzi. Sądząc po Twoim zachowaniu, nawet o tym nie pomyślisz. Dlatego apeluję o zdrowy rozsądek!

Co więcej, podchodzisz do kasy, wyjmujesz portfel, a z niego banknoty. Zwinęły Ci się niefortunnie, więc próbujesz je jakoś rozdzielić. Liżesz palce, by wilgotna ślina pomogła Ci jak najszybciej uregulować rachunek. Podajesz taki banknot kasjerowi. Kasjer w tej chwili ma ochotę wyjść i nigdy już nie wrócić. Czy to Twój egoizm, czy brak świadomości?

Zamiast biec durnie za tym, co wszyscy, zatrzymaj się na moment i pomyśl, co Ty możesz zrobić, aby zapobiec epidemii. Zakup żelu antybakteryjnego, nie zastąpi podstawowych zasad higieny osobistej. Kichasz / kaszlesz / chrząkasz - zasłoń buzię! Dopiero później pochwal się koleżance z pracy, że udało Ci się kupić żel antybakteryjny. Na pewno będzie z Ciebie dumna. Rząd zdecydował się zawiesić na 2 tygodnie zajęcia w szkołach i na uczelniach. W związku z wirusem, zamknięto także kina, teatry, filharmonie i opery. Nie bądź Januszem - jeżeli nie musisz, nie wychodź z domu.