Koronawirus. Trudna sytuacja w Koniecpolu. Strażacy w czasie epidemii muszą dowozić wodę do 200 domów. Brakuje maseczek i rękawiczek

W gminie Koniecpol dostępu do wodociągu nadal pozbawionych jest 200 domów. Przydomowe studnie albo wyschły, albo mają wodę, która nie nadaje się do użycia. Dlatego od kilku lat wodę dowożą im strażacy. W obliczu zagrożenia koronawirusem ich praca jest wyjątkowo trudna, tym bardziej, że brakuje jednorazowych rękawiczek i maseczek.

- Spotkałem się z życzliwością w tej sprawie i miałem nadzieję, że uda się dokończyć budowę, ale nie wiem, co stanie się teraz, kiedy wybuchła epidemia - mówi burmistrz Koniecpola, Ryszard Suliga.

Według wytycznych Sanepidu wszystkie gminy mają obowiązek dostarczyć mieszkańców bieżącą wodę o odpowiednim ciśnieniu. Niestety gmina Koniecpol nie jest w stanie tego zapewnić, bo wciąż nie dokończono budowy wodociągu dla wszystkich mieszkańców. Dzięki wsparciu rządu i wojewody udało się zrealizować pierwsze dwa etapy. Gmina starała się o uzyskanie dofinansowania na trzeci etap i ma na to szansę.

- Nie możemy zostawić mieszkańców bez wody. Poinformowaliśmy o tym wojewódzkie centrum zarządzania. Strażacy na pewno mają pewne obawy w związku z sytuacji. Apeluję do nich o najwyższą ostrożność. Mają zostawiać wodę w wystawionych baniakach i odjeżdżać, a mieszkańcy mają po nie wychodzić później. Strażacy wykorzystują robocze rękawice. Powiedziałem im, żeby śmiało po zakończonej akcji je utylizowali i brali nowe - mówi burmistrz Koniecpola.

Dodatkowo sytuacja pogarsza stan techniczny pojazdów. Najmłodszy z nich został wyprodukowany w 1973 roku. Jeden z nich nie się popsuł. Gmina Koniecpol chętnie kupiłaby lekki wóz pożarniczy, aby wykorzystać go do przewożenia wody. - Jeśli ktoś może go nam sprzedać, proszę o kontakt - dodaje Ryszard Suliga.