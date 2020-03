Koronawirus opóźni modernizację stadionu Rakowa Częstochowa? Wpłynęło odwołanie, którego nie ma kto teraz rozpatrzeć

Urząd Miasta w Częstochowie w porozumieniu z Rakowem robi wszystko, aby jak najszybciej zakończyć procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy modernizacji stadionu przy ulicy Limanowskiego. Teraz pojawił się jednak nieoczekiwany problem w postaci odwołania jednek z firm. W normalnych okolicznościach zostałaby ona rozpatrzona w dwa tygodnie, ale Krajowa Izba Odwoławcza zawiesiła orzekanie, co spowoduje dodatkowe opóźnienie.

– Z informacji na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, rozpatrywanie i praca KIO zostały zawieszone. Odwołanie wpłynęło do nas w poprzednim tygodniu i wiem z doświadczenia, że w normalnych okolicznościach mielibyśmy już jakąś informację z KIO o tej sprawie, a nic nie dostaliśmy, więc pewne jest to, że sprawa nie będzie rozpatrywana w normalnym terminie. Niestety my nie możemy podpisać umowy do czasu, kiedy nie będzie rozpatrzone odwołanie – mówi Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM w Częstochowie.