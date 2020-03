Koronawirus dotknął branżę motoryzacyjną. Częstochowskie TRW negocjuje z pracownikami

- Dyrekcja ZF ASP zaproponowała stronie związkowej, by z dniem 1 kwietnia br. wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Następnym rozwiązaniem wchodzącym w skład pakietu byłoby skrócenie przerw w pracy z 30 do 15 minut, zgodnie z obowiązującym zapisem w Kodeksie pracy, odstąpienie od prowadzenia odpisu przez pracodawcę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zminimalizowanie wypłaty miesięcznej premii produkcyjnej nawet do 0% i rezygnacja z wypłaty miesięcznej premii frekwencyjnej - informują związkowcy.

Zdaniem władz ZF zaproponowane zmiany mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej oraz przetrwania zakładów w obecnym trudnym okresie związanym z panującą pandemią COVID-19 i jednoczesnym spadkiem zamówień oraz produkcji w wyniku zamykania przez koncerny samochodowe swoich zakładów. Firma nalega, by działania zostały podjęte jak najszybciej, by zakłady TRW nie straciły płynności finansowej, co mogłoby się przyczynić do ich sprzedaży innym inwestorom.

Działania przedwczesne?

Związkowcy uważają jednak, że te działania są przedwczesne. - Zdaniem NSZZ “Solidarność” podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem nowych zapisów do regulaminów obowiązujących dla pracowników ZF ASP Sp. z o.o. w Częstochowie jest w obecnej sytuacji przedwczesne. Strona społeczna oświadczyła, że przedstawione propozycje wymagają dogłębnej analizy i obecnie podczas trwającego spotkania NSZZ “Solidarność” nie jest w stanie przedstawić swojego stanowiska - przekonują związkowcy z NSZZ "Solidarność".

Związkowcy mają przedstawić swoje pełne stanowisko na spotkaniu z władzami w piątek 27 marca.