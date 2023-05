Kontrowersje po finale Fortuna Pucharu Polski. Raków żąda surowej kary dla Mladenovicia

Koledzy Mladenovicia pokazywali w tym czasie obraźliwe gesty w kierunku ławki rezerwowych Rakowa. W efekcie doszło do awantury i przepychanek, których dalszy ciąg miał miejsce przed szatnią Legii. Epilogiem był żenujący filmik, na którym fetujący zdobycie Pucharu Josue udaje ocieranie łzy dedykując to trenerowi częstochowian Markowi Papszunowi.

– Byłoby mi wstyd, gdybym miał takiego zawodnika w szatni. Na szczęście w naszym zespole nie ma takich ludzi. Legii najwyraźniej zabrakło klasy - mówił później szkoleniowiec Rakowa. - Czy to jest profesjonalizm? Czy to jest szacunek do przeciwnika?