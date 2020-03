Koniecpol: Mieszkańcy szyją maseczki ochronne w Centrum Społeczno-Kulturalnym dla strażaków i pracowników służby zdrowia

Gmina Koniecpol i jej mieszkańcy także podejmują aktywne działania na rzecz walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Od wczoraj mieszkańcy szyją maseczki ochronne. Jest to możliwe dzięki życzliwości jednej z firm, która przekazała gminie specjalny materiał wykorzystywany do szycia maseczek.

- Otrzymaliśmy materiał od jednej z firm. W naszym Centrum Integracji Społecznej mamy maszyny do szycia i postanowiliśmy to wykorzystać - mówi Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola. - To dopiero początki, ale uszyliśmy już 200 maseczek.

W szyciu maseczek uczestniczą mieszkańcy z Centrum Integracji Społecznej, druhny z OSP, a także pracownicy administracyjni SP nr 1 Koniecpolu, którzy z powodu epidemii mają teraz mniej pracy.

- Maseczki zostaną przekazane m.in. naszym strażakom, którzy od pięciu lat wożą wodę naszym mieszkańcom do miejscowości, w których nie ma jeszcze wodociągu, a także pracownikom naszej przychodni. Tak jak wszyscy w Polsce chcemy pomagać i robimy co możemy - podkreśla burmistrz Ryszard Suliga, dziękując wszystkim zaangażowanym w akcję.