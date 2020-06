Koniecpol: Kierowca renault stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Tam znalazł zwłoki motocyklisty

Do nietypowego zdarzenia drogowego doszło w piątek, 5 czerwca, ok. godz. 14.30 na drodze między Kozakowem a Zagaciem w gminie Koniecpol. Pan Jerzy jadać renault stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Tam znalazł motocykl i zwłoki motocyklisty. Częstochowska policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło 5 czerwca, ok. godz. 14.30 na drodze między Kozakowem a Zagaciem w gminie Koniecpol. - Mocno padał deszcz, było ślisko. Straciłem panowanie nad samochodem i wpadłem do rowu. Kiedy wyszedłem zobaczyłem, że pięć metrów za moim samochodem leży mężczyzna i motocykl. Motocyklista miał plamy opadowe, co wskazuje, że zmarł wcześniej. Dotknąłem też silnika motocykla, był zimny - mówi na antenie TVN24, pan Jerzy. Czynności w tej sprawie prowadzi już częstochowska policja. Śledczy ustalili, że ofiarą wypadku był 79-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Mężczyzna wyjechał dzień wcześniej z domu, ale rodzina nie zgłaszała jego zaginięcia. - Zabezpieczyliśmy obydwa pojazdy do ekspertyz. Zlecono również sekcję zwłok. Dopiero na podstawie ekspertyz i zwłok będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat przebiegu wydarzeń - mówi Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Śledztwo wykaże czy motocyklista uczestniczył w zdarzeniu drogowym czy być może zmarł z powodów naturalnych.