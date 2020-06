Koniec roku szkolnego 2020 w Częstochowie. Tak wyglądało rozdanie świadectw w czasach koronawirusa w II LO im. R. Traugutta ZDJĘCIA

Koniec roku szkolnego w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, podobnie w całej Polsce wyglądał dzisiaj zupełnie inaczej w stosunku do lat ubiegłych. Ze względu na wciąż obowiązujący reżim sanitarny i obostrzenia, we wszystkich szkołach obowiązywały dodatkowe środki bezpieczeństwa.



My odwiedziliśmy zakończenie roku szkolnego klasy I G. Co uczniowie mówią o kończącym się roku szkolnym?

- Na pewno nauka zdalna była dla nas nowym doświadczeniem. Wymagała przede wszystkim większego zaangażowania, bo nauczyciel nie miał bezpośredniego kontaktu z uczniami, więc nauka bardziej zależała od postawy uczniami – odpowiada Karol Bednarski, uczeń klasy I G.

- Przyznam, że obecna forma zakończenia roku chyba bardziej mi odpowiada, bo te wszystkie apele były męczące, wolę taką streszczoną formę. Oczywiście nie mamy ze sobą kontaktu, musimy się ograniczać, ale sama forma bardziej mi się podoba – zdradza Karol Bednarski.