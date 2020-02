Koncert "Nieśmiertelni. Bob Dylan" w Klubie Stacherczak

Czy jest z nami miłość? Jeśli z dylan.pl, to na pewno. Jedyny polski zespół wykonujący utwory noblisty w przekładach Filipa Łobodzińskiego. Łącznie ponad 50 strun na scenie, do tego perkusja i harmonijka. Najsłynniejsze piosenki Bob Dylana – i te mało znane. Wszystkie wybitne. We własnych, często nieoczywistych aranżacjach grupy, którą tworzą muzycy znani z Elektrycznych Gitar, Zespołu Reprezentacyjnego i zespołu Urszuli. Zespół ceniony przez Muńka Staszczyka, Pablopavo i Tadeusza Woźniaka, którzy gościnnie zaśpiewali na ich debiutanckiej płycie.

Dylan.pl wystąpią w Klubie Muzycznym Stacherczak tuż przed Walentynkami, 12 lutego o godzinie 19.00

Boba Dylana po polsku śpiewano wielokrotnie. Mieli bądź mają go w swoim repertuarze Maryla Rodowicz, Martyna Jakubowicz, Piotr Pastor, Tomek Lipiński. Ale nikt dotąd nie przypuścił na to niezwykłe terytorium ataku zmasowanego. Ataku, który pokazałby polskim słuchaczom Boba Dylana jako twórcę nieustannie aktywnego przez ponad pół wieku; twórcę o wielu obliczach, odsłonach i nastrojach; twórcę osobnego, niepodobnego do innych, stawiającego słuchaczom wyzwania i idącego zawsze własną drogą.