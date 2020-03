Komunikacja miejska w Częstochowie działa jak dotychczas. Na razie nie będzie korekty rozkładów jazdy

- Wprowadzenie ograniczeń w kursowaniu nie tylko będzie miało pozytywny skutek ekonomiczny, ale co najważniejsze przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. (...) Znacznie spadła ilość przewożonych osób, autobusy i tramwaje kursuja praktycznie puste - napisał radny Piotr Wrona.

Zarówno w autobusach jak i tramwajach mieszkańcy przestrzegają wyznaczonych wyłączonych stref. Pasażerowie starają się siadać jak najdalej od siebie, by ograniczyć możliwość ewentualnego zakażenia się koronawirusem. Na chwilę obecną wydaje się, że rozwiązania te zdają egzamin. Nie wszyscy jednak są takiego zdania. Miejski radny PiS, Piotr Wrona, zaapelował do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka o wprowadzenie tymczasowego rozkładu jazdy.

Na razie jednak MPK nie planuje żadnych zmian w rozkładach. - Na chwilę obecną nie ma przesłanek, co do tego by zmienić rozkład jazdy. Wdrożyliśmy wiele obostrzeń i zaleceń dla pracowników i pasażerów. Rozkłady zmienią się być może, gdy sytuacja zmieni się na wymagającą interwencji. Utrzymanie obecnych rozkładów ma pomóc w rozładowaniu skupisk w komunikacji miejskiej, bo takie też są zalecenia rządowe. Sytuacja jest przejściowa. Mamy nadzieję, że po dwóch tygodniach się skończy - mówi Maciej Hasik z MPK Częstochowa.

Liczne obostrzenia i działania prewencyjne wprowadzone przez MPK

W obliczu wzrastającego zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa zostały podjęte kolejne, następujące kroki w organizacji przejazdów i obsługi pasażerskiej w Częstochowie: