Kolejny przypadek oszustwa w Częstochowie. Kobieta przekazała uwierzyła w żołnierza mającego problemy w Afganistanie

Schemat oszustwa dzawsze jest podobny. Oszust wysyła do wytypowanej osoby zaproszenie na znanym portalu społecznościowym czy randkowym. Następnie nawiązuje z nią kontakt przez komunikator. Za każdym razem prosi o przeniesienie rozmowy na platformę wybranego przez siebie komunikatora. Od tej chwili codziennie koresponduje z wybraną przez siebie ofiarą.

Jednak tuż po otrzymaniu wiadomości o rzekomym nadaniu przesyłki, ofiara zaczyna otrzymywać również wiadomości od fałszywego kuriera lub z urzędu celnego, że potrzebne są dodatkowe opłaty – na przykład za „pomyślną” odprawę celną czy fikcyjne dokumenty administracyjne. Za każdym razem cel jest ten sam – wyłudzić od wciągniętej w spiralę oszustwa ofiary jak najwięcej pieniędzy. Przestępca zapewnia, że w przesyłce jest tak duża ilość pieniędzy, że z nadwyżką pokryje poniesione teraz przez nią koszty. Jednak paczka nigdy nie dociera do adresata, a jej rzekomy nadawca znika bez śladu. Wtedy okazuje się, że ta cała historia została wymyślona tylko po to, by wyłudzić jak najwięcej pieniędzy od ofiary.