Kolejne zwolnienia grupowe w Częstochowie i regionie. Bez pracy może zostać ponad 200 osób

W styczniu 2020 roku firmy z województwa śląskiego zg łosiły 106 pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, w lutym 2020 roku ta liczba wzrosła do 370, a w marcu jest ich 642.

W marcu najwięcej zwolnień grupowych planowanych jest w Częstochowie (ok. 240 osób), w powiecie pszczyńskim (ok. 200 osób), a także w Katowicach (ok. 140 osób). W pozostałych powiatach liczba osób zgłoszonych do zwolnień grupowych jest znacznie mniejsza.