Kolejne utrudnienia na DK-46 w Częstochowie. Ruch wahadłowy między Szamotową a Amonitową

W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika w alei Wolności - na odcinku do ul. Focha do ul. Jana III Sobieskiego po stronie zachodniej. Utrudnienia w ruchu potrwają do 16 grudnia.

Trwa także przebudowa pobocza przy ul. Karłowicza - na odcinku od ul. Makuszyńskiego do ul. Berenta. Prace powodują utrudnienia w ruchu na ul. Karłowicza, które mają potrwać do 14 grudnia.

Przypominamy również, że w związku z przebudową DK-46 pomiędzy ulicami: Szamotową i Amonitową aktywna jest już trzecia sygnalizacja świetlna kierująca ruchem wahadłowym w miejscach prac. Pozostałe funkcjonują w ciągu ul. Przejazdowej - od Szybowej do Marynarskiej oraz za skrzyżowaniem z ul. Tatrzańską w stronę miasta - w obrębie budowy tymczasowego obiektu mostowego nad rzeką Gorzelanką.

Trzeba to uwzględnić to planując przejazd DK-46 w zachodniej części naszego miasta, bo przejazd ulicami Główną i Przejazdową jest niewątpliwie dłuższy.

Miejski Zarząd Dróg przeprasza za utrudnienia.