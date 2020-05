Kolejne środki ochrony trafiły do częstochowskiego szpitala, pogotowia ratunkowego i Straży Miejskiej

To kolejna partia kupionych z budżetu miasta środków ochrony, które zapewnią większe bezpieczeństwo podczas codziennej pracy.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie otrzymała 50 krótkich przyłbic i 150 litrów preparatów do dezynfekcji rąk; Miejski Szpital Zespolony - 30 tysięcy sztuk ochronnych rękawiczek w różnych rozmiarach; a Straż Miejska - 12 litrowych produktów do dezynfekcji rąk, 16 sztuk czyszczącego płynu do dłoni, 3400 sztuk rękawiczek oraz 100 długich przyłbic.

Zaopatrzenie zostało przekazane 6 maja w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta, w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i naczelnika Wydziału Rafała Kusala.