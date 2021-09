Kolejki NFZ Częstochowa: terminy leczenia i czas oczekiwania do lekarzy na 14.09.2021 Newsroom 360

Kolejki do lekarzy w Częstochowie - najbliższe terminy wizyt w ramach NFZ CC0

Jak sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarzy w Częstochowie? To nie są tajne informacje. Zbyt długie oczekiwanie może być groźne dla zdrowia. Czasem wystarczy sprawdzić, gdzie są wolne terminy, zamiast czekać w nieskończoność. Jeśli w Twojej przychodni w Częstochowie trzeba za długo czekać, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Oto stan aktualny na 14.09.2021. Przekonaj się, gdzie najszybciej dostaniesz się do lekarza na NFZ.