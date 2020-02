Kobieta w ciąży wpadła pod tramwaj w Częstochowie [FILM, ZDJĘCIA] Policja: "Trzy wykroczenia naraz, cud, że nie doszło do tragedii"

- Myślę, że chyba większość osób widziała film z tego zdarzenia, który był pokazywany w internecie i mediach. W tym przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim wtargnięciem pieszego na przejście dla pieszych przez torowisko na czerwonym świetle. Dodatkowo para wybiega zza przeszkody, czyli autobusu, który tam stał. Motorniczy nie miał żadnej możliwości zauważenia, że ci piesi zbliżają się do przejścia. W sumie trzy wykroczenia, a skutek jest taki, jak widzieliśmy na filmie. Dobrze, że nie skończyło się to wypadkiem śmiertelnym – mówi mł. asp. Maciej Gołębiowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Doświadczony funkcjonariusz ruchu drogowego odniósł się również do sprawy potrącenia kobiety w ciąży, do którego doszło w ubiegły wtorek, 28 stycznia, w alei Pokoju w Częstochowie. MPK opublikowało szokujący film, na którym kobieta wbiega wprost pod tramwaj. Motorniczy nie miał żadnych szans, aby wyhamować.

Maciej Gołębiowski apeluje do pieszych o uwagę zwłaszcza w miejscach, gdzie funkcjonują oddzielne przejścia przez jezdnię i torowisko.

- W Częstochowie mamy kilkanaście takich przejść, gdzie są oddzielne sygnalizatory przy przejściu przez jezdnię i przy przejściu przez torowisko. Piesi często nie stosują się do sygnalizatorów przy torowiskach. Nie wiem czym jest to spowodowane, ale doprowadza to do sytuacji, że tramwaje często muszą bardzo mocno hamować – dodaje mł. asp. Maciej Gołębiowski.

Jakie błędy piesi popełniają najczęściej?

- Najczęstszym błędem popełnianym przez pieszych jest wtargnięcie bezpośrednio przed jadący pojazd. Pieszy powinien zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię – mówi mł. asp. Maciej Gołębiowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. - Błędne rozumowanie pieszych jest takie, że mają oni bezwzględnie pierwszeństwo przy przejściu przez jezdnię. Pieszy ma pierwszeństwo, kiedy znajduje się na przejściu, dochodząc do tego przejścia, musi zachować ostrożność i wejść dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia.