Kobieca twarz częstochowskiej policji. Na Placu Biegańskiego zorganizowano specjalny event

24 lipca 1919 roku do życia została powołana Policja Państwowa. Był to czas tworzenia się nowego państwa, w tym przede wszystkim przemian gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Z czasem pojawiły się też problemy dotyczące przestępstw dotykających dzieci, młodzież i kobiety, z którymi nie do końca policjanci - mężczyźni wiedzieli jak sobie poradzić. Dlatego 26 lutego 1925 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych – Cyryl Ratajski utworzył policję kobiecą, na czele której stanęła Stanisława Filipina Paleolog. Policjantki nie wykonywały tych samych zadań co ich umundurowani koledzy. Zajmowały się głównie problematyką nielegalnego handlu kobietami i dziećmi, prostytucji oraz przestępczości nieletnich. 95 lat temu do Policji Państwowej przyjmowano wyłącznie bezdzietne panny lub wdowy w wieku od 25 do 45 lat o wzroście co najmniej 164 cm, które musiały zobowiązać się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie wyjdą za mąż. Gdy policjantka zdecydowała się na małżeństwo, musiała odejść ze służby.