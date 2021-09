KMP w Częstochowie. Kobieta straciła ponad 30 tysięcy euro. Pieniądze przekazała oszustowi, który podszywał się pod lekarza

Bądźmy czujni! Przestępcy wciąż bogacą się na ludzkiej wrażliwości i chęci niesienia pomocy. Wymyślają coraz nowsze historie, by wyłudzić pieniądze. Najczęściej ofiarami oszustów padają nasi seniorzy, ale to problem, który dotyka również osoby w średnim wieku. Boleśnie przekonała się o tym kobieta, która straciła prawie 33 tysiące euro. Częstochowska policja apeluje o rozwagę i zachowanie czujności w kontaktach, zawieranych za pośrednictwem sieci internetowej. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować policję.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie prowadzi szereg akcji profiolaktyczno-edukacyjnych, by mieszkańcy miasta i powiatu nie tracili dorobku życia. Wciąż aktualny jest apel do seniorów, by nie ulegali presji oszustów, którzy podszywają się pod członków rodziny, czy policjantów. Coraz częściej też na przestępcze sztuczki dają się nabierać młodzi ludzie.

Najczęściej padają ofiarą cyberprzestępców, którzy w internecie dokonują szeregu oszustw pod różnymi legendami, wykorzystując najnowocześniejsze techniki. Oszuści zawsze mają tylko jeden cel – wzbogacić się czyimś kosztem.