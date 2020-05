Klubokawiarnia Alternatywa 21 znów zaprasza do siebie

Klubokawiarnia Alternatywa 21 działała podczas gastronomicznego zamknięcia z powodu pandemii koronawirusa, ale była to działalność ograniczona do kateringu i jedzenia na wynos. Teraz to się zmieni.

- W czwartek chcemy zaprosić tutaj naszych pracowników. Staramy się, żeby to było dla nich takie nowe otwarcie. Sami pracownicy już dwa miesiące są bez pracy tutaj na miejscu. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną albo z zaburzeniami psychicznymi i dla nich to będzie szczególny moment. Na początku chcemy ich jeszcze raz przygotować do tej pracy w nowej rzeczywistości, czyli chodzenia w maseczkach, dezynfekcji stolików po każdym kliencie, który nas tutaj odwiedzi - mówi Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.

Nowe otwarcie dla gości jak i pracujących tutaj osób niepełnosprawnych będzie też okazją do przeprowadzenia warsztatów dla pracowników. Będą to warsztaty kulinarne i z obsługi klientów.