Klimatyczny zakątek z plażą tuż pod Częstochową. Są tu leżaki, grill i altana

Jeziorko krasowe w Kusiętach pod Częstochową

Niewielkie jezioro krasowe zlokalizowane w Kusiętach w gminie Olsztyn to urokliwe miejsce, gdzie można spędzić spokojnie czas z dala od miejskiego zgiełku. Plaża jest piaszczysta, a widoki naprawdę piękne. Nie jest to miejsce, które może przyjąć duże grupy ludzi. To bardziej taki przystanek w podróży przez jurę. Co ważne w jeziorku nie można się kąpać.

Do krasowego jeziora prowadzą bezpośrednio dwie drogi - jedna od przejazdu kolejowego wzdłuż lasu, nie nadaje się naszym zdaniem dla samochodów osobowych, z kolei droga prowadząca od strony kapliczki w centrum Kusiąt jest znacznie lepsza. Samochodem z centrum Częstochowy dojedziemy nad jeziorko w 26 minut. Jednak najlepiej dojechać w to miejsce rowerem (około 45-50 minut). W pobliżu znajduje się też przystanek kolejowy Kusięta Nowe.